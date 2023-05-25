Після запровадження санкцій, ОАЕ стали основним центром торгівлі золота з РФ – Reuters

російсько-українська війна
21:35 Україна проводить розслідування щодо ролі Білорусі у незаконній депортації дітей
21:00 У Фінляндії та Нідерландах з’явились україномовні аудіогіди
20:55 У Вашингтоні відбулася презентація українського додатка «Дія»
20:38 В енергосистемі України є певний дефіцит потужності, проте електроенергію не вимикатимуть – «Укренерго»
20:20 НАЗК внесло виробника Oreo, Milka та Dirol до переліку міжнародних спонсорів війни
20:15 Україна прагне приєднатися до Правил Мандели щодо утримування в‘язнів
20:01 Російські окупанти мілітаризували острів Джарилгач, зокрема розмістили там близько 300 армійців – Генштаб
19:55 Утримуваний під арештом у США російський кіберзлочинець пропонує обміняти його на журналіста WSJ Гершковича
19:30 До України повернули ще одну дитину, яку окупанти депортували до РФ
19:15 Ісландія передасть ЗСУ бензовози
19:07 Вірменія та Азербайджан заявили про відсутність територіальних претензій
19:00 В Україні планують запровадити електронні реєстри для обліку нерухомої культурної спадщини
18:54 Обговорили «авіаційну коаліцію» – Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції
18:33 Віцеадміралу РФ, який наказував обстрілювати Україну «Калібрами» з Чорного моря, загрожує довічне ув’язнення
18:03 Вчені знайшли «прихований розділ» Біблії
18:01 Україна співпрацюватиме з країнами НАТО у питанні гуманітарного розмінування
17:54 У Молдові розпочалися міжнародні навчання протиповітряної оборони
17:36 «Я відчувала себе винною»: Хлої Кардаш’ян розповіла про зв’язок із сином, народженим сурогатною матір’ю
17:33 Технологічна відбудова України: Мінцифри підписало меморандум з американською компанією Palantir
17:15 Український дизайнер розробив LEGO-модель водонапірної вежі Маріуполя: фото
17:06 Україна домовилась з Азербайджаном про надання 3 тисяч дозволів на транзитні перевезення
17:01 Вибухи на Nord Stream: у РФ викликають послів ФРН, Швеції та Данії – скаржаться на «відсутність результатів розслідування»
16:31 ПЦУ проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць України із 14 на 1 жовтня
16:27 Військова допомога Фінляндії Україні перевищила мільярд євро
16:01 Зеленська рекомендує платформу «Дія.Освіта» для опанування нових професійних навичок
15:41 Фрагмент скляного мосту, в який влучила російська ракета, виставлять на благодійний аукціон
15:33 «Потрібні історії кохання»: на Каннському кінофестивалі режисер Акі Каурісмякі висловився про війну в Україні
15:27 Міжнародна рада музеїв і Мінкульт підготували Червоний список культурних цінностей під загрозою
15:07 984 дитини поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
15:05 Канада спорядила Україні костюми для розмінування

Після запровадження санкцій, ОАЕ стали основним центром торгівлі золота з РФ – Reuters

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути Росії, свідчать дані російської митниці.

Четвер, 25 травня 2023, 21:14
Підтримати

Джерело: Reuters.

Записи, які містять відомості про майже тисячу постачань золота протягом року з початку повномасштабної війни в Україні, показують, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму у 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Китай спільно з Туреччиною стали наступними за величиною напрямками, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період.

В агентстві нагадали, що майже одразу після повномасштабного нападу, більшість транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

London Bullion Market Association заборонила російські злитки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

Проте дані експорту свідчать, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не вводили санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаль зауважив, що існує ризик того, що російське золото можуть переплавити, а потім повернути на ринки США та Європи з прихованим походженням.

Своєю чергою, урядовий Комітет із золотих злитків ОАЕ запевнив, що країна працює за чіткими та надійними процедурами боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей і санкціями організацій.

Раніше у Bloomberg повідомляли, що оскільки російське золото заборонено продавати на західних ринках, маловідомі компанії допомагають РФ, аби злитки продавались в інших країнах.

Теги: золоті злитки, золото з рф, Китай, ОАЕ, обхід санкцій, санкції, Туреччина

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook