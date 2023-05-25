Після запровадження санкцій, ОАЕ стали основним центром торгівлі золота з РФ – Reuters

Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути Росії, свідчать дані російської митниці.

Джерело: Reuters.

Записи, які містять відомості про майже тисячу постачань золота протягом року з початку повномасштабної війни в Україні, показують, що країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму у 4,3 мільярда доларів – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Китай спільно з Туреччиною стали наступними за величиною напрямками, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період.

В агентстві нагадали, що майже одразу після повномасштабного нападу, більшість транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

London Bullion Market Association заборонила російські злитки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

Проте дані експорту свідчать, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не вводили санкції проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаль зауважив, що існує ризик того, що російське золото можуть переплавити, а потім повернути на ринки США та Європи з прихованим походженням.

Своєю чергою, урядовий Комітет із золотих злитків ОАЕ запевнив, що країна працює за чіткими та надійними процедурами боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей і санкціями організацій.

Раніше у Bloomberg повідомляли, що оскільки російське золото заборонено продавати на західних ринках, маловідомі компанії допомагають РФ, аби злитки продавались в інших країнах.