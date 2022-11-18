З 1 липня 2022 року, від початку дії візового режиму з РФ, росіянам було видано 10 віз на в’їзд в Україну.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі “Українській правді”.

За його словами, з моменту запровадження візового режиму “видано 10 віз”.

Нагадаємо, що з 1 липня 2022 року в України почало діяти рішення про візовий режим для громадян Російської Федерації. У такий спосіб, кожний росіянин має заздалегідь пояснити мету своєї поїздки до України.

Безвіз скасовано задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці України. Втім, віза не гарантує безперешкодного в’їзду до України.