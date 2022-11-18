Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі “Українській правді”.
За його словами, з моменту запровадження візового режиму “видано 10 віз”.
Нагадаємо, що з 1 липня 2022 року в України почало діяти рішення про візовий режим для громадян Російської Федерації. У такий спосіб, кожний росіянин має заздалегідь пояснити мету своєї поїздки до України.
Безвіз скасовано задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці України. Втім, віза не гарантує безперешкодного в’їзду до України.
- Президент Зеленський анонсував скасування безвізового режиму з Росією. Він наголошував, що Кабмін України має сьогодні ж підтримати рішення. Також, за словами Володимира Зеленського, це пов’язано із загрозами нацбезпеці, суверенітетові та територіальній цілісності держави.
- В Україні створять “білий список” артистів з Росії, котрі засуджують вторгнення та підтримують суверенітет нашої держави. До переліку можуть увійти російські виконавці, які не входять до переліку осіб так званого “чорного списку”.