17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про "жорсткішу військову відповідь" на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе "авантюру, про яку пошкодує".

Про це пише Reuters.

Цього року Північна Корея провела рекордну кількість таких випробувань, а також нещодавно запустила сотні артилерійських снарядів у море, коли Південна Корея та Сполучені Штати влаштували військові навчання, деякі з яких проходили в Японії.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що балістичну ракету було запущено з міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї о 10:48, відтак вона пролетіла 240 км на висоті 47 км.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

Чоу сказав, що “військові навчання трьох країн з метою агресії” не змогли приборкати Північ, а радше створили “серйознішу, реалістичнішу та неминучу загрозу” для себе.

З травня Сполучені Штати заявляли, що Північна Корея готується провести своє перше ядерне випробування з 2017 року, але час його проведення залишається неясним.

Вашингтон, Сеул і Токіо у спільній заяві після саміту заявили, що ядерні випробування Пхеньяна викличуть “сильну та рішучу відповідь”.

Міністр об’єднання Південної Кореї Квон Йон Се, який займається внутрішньокорейськими справами, заявив, що Північна Корея може відкласти ядерне випробування на деякий час, посилаючись на внутрішньополітичний розклад Китаю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Довідка. У 1956 КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. У 1959 році КНДР уклала договори про співробітництво в галузі мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР та про початок будівництва дослідницького центру в Йонбене.

Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-х роках. У 1974 році КНДР вступила в МАГАТЕ. У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.

12 грудня 1985 КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.

З червня 1992 на атомних об’єктах країни почалися інспекції МАГАТЕ. Однак на ряд об’єктів інспекторів не було допущено, що призвело до скандалу й оголошення КНДР про вихід із ДНЯЗ.

У червні 1993 КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи зупинила вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994, вийшла з МАГАТЕ.

Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби малої потужності.

3 вересня 2017 року сейсмологи різних країн зафіксували підземні поштовхи в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п’яте ядерне випробування. Невдовзі влада КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.