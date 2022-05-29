Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.

Відповідний аналіз опублікували експерти з Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська атакують Сєвердонецьк, хоча ще не оточили його. Вони досягають територіальних переваг і можуть досягти успіху в захопленні міста та районів далі на захід. Українські військові стикаються з найсерйознішим викликом, з яким вони зіткнулися після ізоляції заводу “Азовсталь” у Маріуполі, і цілком можуть зазнати значної тактичної поразки найближчими днями, якщо впаде Сєвєродонецьк, хоча такий результат аж ніяк не є певним.

Росіяни платять ціну за свій поточний тактичний успіх, який непропорційний будь-якій реальній оперативній або стратегічній вигоді, яку вони можуть отримати. Сам Сєвєродонецьк важливий на цьому етапі війни передусім тому, що це останній значний населений пункт Луганської області, який росіяни не контролюють. Його захоплення дозволить Москві заявити, що вона повністю убезпечила Луганську область, але не дасть Росії жодної іншої значної військової чи економічної вигоди. Українські сили також зазнають серйозних втрат у битві під Сєвєродонецьком, як і українські мирні жителі та інфраструктура.

Тим часом росіяни продовжують досягати вкрай обмеженого прогресу у своїх зусиллях отримати контроль над неокупованими районами Донецької області. Прогрес Росії навколо Сєвєрдонецька значною мірою є результатом того факту, що Москва зосередила сили та техніку, витягнуту з усіх інших напрямків, на цій єдиній цілі.

Після кінця бою за Сєвєродонєцк експерти прогнозують досягнення кульмінації російського наступу на Україну.