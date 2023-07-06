Глава уряду Денис Шмигаль провів нараду з низкою посадовців щодо реформи безпеки та оборони "Український щит". також було обговорено бачення Нової української армії.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Він зазначив, що у боротьбі з російськими окупантами армія України довела, що є однією з найсильніших у світі. Такою ж вона залишиться і після перемоги.

“Під час наради з Віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони “Український щит” обговорили також бачення Нової української армії”, – повідомив Шмигаль.

Одним із головних завдань було визначено завершення переходу Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу.

“Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями”, – додав глава українського уряду.

Ще одним компонентом Нової української армії буде розвиток ВПК.

“Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування”, – додав Шмигаль.

Окрім цього, обговорили питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

“Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною”, – резюмував прем’єр.