Президент Володимир Зеленський зазначив, що 4 вересня — річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, котрий не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував росіян, – захистом свого народу та своєї країни – України. Очільник країни переконаний, що з часом, вільне життя повернеться на український півострів.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

У 2021 році Джелял взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові: про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру, про деградацію життя в Криму за час окупації.

Тимчасова російська присутність в українському Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. За словами Зеленського, Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.

Президент переконаний, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим.

“Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обовʼязково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує”, – зазначив очільник держави.

Зеленський нагадав, що провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, адже вихідних на війні не буває. Він зауважив, що доповіді Головнокомандувача Збройних Сил, командувачів оперативних напрямків та керівників розвідки були хороші.

Глава держави окремо подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт, 54-тій бригаді на напрямку Лисичанськ – Сіверськ, що також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Відзначив 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави, пояснив Зеленський.

Окрім цього, президент провів “дуже змістовну та корисну” розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подякував за вже надану підтримку та за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Він закликав прискорити надання фінансової допомоги Україні. Лідери обговорили нові санкційні кроки. Зеленський зазначив, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян РФ – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю.