Про це він заявив в етері телемарафону.
За словами Гайдая, після того, як російські окупаційні війська залишать Лиман буде починатись деокупація Луганської області: “Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися”, — додав він.
Водночас він зазначив, що у який спосіб і з якого напрямку буде відбуватися деокупація – питання до військових.
Також голова ОВА розповів, що окупанти, які тікають з Лимана, публікують відео про те, що їх покинули й вони не знають, що робити.
Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.
- Російський окупант подзвонив своїй дружині та пожалівся, що вони потрапили в оточення Збройних сил України. Під час розмови окупант заявив дружині, що “просто позвонил попрощаться”.