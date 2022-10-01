Про це він заявив в етері телемарафону.

За словами Гайдая, після того, як російські окупаційні війська залишать Лиман буде починатись деокупація Луганської області: “Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися”, — додав він.

Водночас він зазначив, що у який спосіб і з якого напрямку буде відбуватися деокупація – питання до військових.

Також голова ОВА розповів, що окупанти, які тікають з Лимана, публікують відео про те, що їх покинули й вони не знають, що робити.

Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.