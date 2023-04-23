Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що йому не подобається багато осіб з оточення президента України Володимира Зеленського. Також він розповів про своє особисте ставлення до колишнього позаштатного радника глави Офісу президента Олексія Арестовичу після його звільнення.

Про це він зазначив в інтерв’ю українському ведучому Олексію Суханову.

Суханов запитав у друга президента, чи є поряд із главою держави особи, які, на його погляд, не гідні цього.

“Не подобаються. Багато їх. Прізвища не називатиму, проте вони про те прекрасно знають. Знають, як я до них ставлюся, тому що я про це кажу й у публічному просторі”, – зізнався актор.

Кошовий зазначив, що під час спілкування із Зеленським не акцентує на цьому уваги, тому що у нього “і без цього є що робити”. На запитання ведучого, чи багато серед Зеленського таких осіб, актор відповів ствердно.

Водночас розмірковуючи щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, Кошовий згадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато людей заспокоювалося, слухаючи його. Він погодився, що у нього була “своя функція”.

Проте додав, що після того, як його звільнили з Офісу президента, Арестович почав говорити “зовсім інші речі”.

На зауваження ведучого, що у коментарях колишнього позаштатного радника ОП доволі часто лунають ледь не “прокремлівські наративи”, Кошовий пояснив це зменшенням кількості уваги до медійної особи.

“Ну дивись, коли тебе кожен день показують по телевізору, — ти розумієш, що ти при ділі. Це ж як із шоу-бізнесом: або ти влазиш в якийсь скандал, або зашквар, або ти робиш щось добре, аби тебе пам’ятали. Ну тут зашквар, скандал, щоб пам’ятали”.

Актор зауважив, що раніше його дружина також “повелась” на заспокійливий тон Арестовича, і сидячи у підвалі перші дні повномасштабного вторгнення, слухала випуски тоді ще позаштатного радника ОП.

Також він прокоментував зміну риторики російського політичного та громадського діяча Марка Фейгена, котрий, за словами ведучого, теж почав часто застосовувати елементи прокремлівської пропаганди. Кошовий припустив, що “у них ніби тумблери перемкнуло”.