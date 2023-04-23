Про це він зазначив в інтерв’ю українському ведучому Олексію Суханову.
Суханов запитав у друга президента, чи є поряд із главою держави особи, які, на його погляд, не гідні цього.
“Не подобаються. Багато їх. Прізвища не називатиму, проте вони про те прекрасно знають. Знають, як я до них ставлюся, тому що я про це кажу й у публічному просторі”, – зізнався актор.
Кошовий зазначив, що під час спілкування із Зеленським не акцентує на цьому уваги, тому що у нього “і без цього є що робити”. На запитання ведучого, чи багато серед Зеленського таких осіб, актор відповів ствердно.
Водночас розмірковуючи щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича, Кошовий згадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато людей заспокоювалося, слухаючи його. Він погодився, що у нього була “своя функція”.
Проте додав, що після того, як його звільнили з Офісу президента, Арестович почав говорити “зовсім інші речі”.
На зауваження ведучого, що у коментарях колишнього позаштатного радника ОП доволі часто лунають ледь не “прокремлівські наративи”, Кошовий пояснив це зменшенням кількості уваги до медійної особи.
“Ну дивись, коли тебе кожен день показують по телевізору, — ти розумієш, що ти при ділі. Це ж як із шоу-бізнесом: або ти влазиш в якийсь скандал, або зашквар, або ти робиш щось добре, аби тебе пам’ятали. Ну тут зашквар, скандал, щоб пам’ятали”.
Актор зауважив, що раніше його дружина також “повелась” на заспокійливий тон Арестовича, і сидячи у підвалі перші дні повномасштабного вторгнення, слухала випуски тоді ще позаштатного радника ОП.
Також він прокоментував зміну риторики російського політичного та громадського діяча Марка Фейгена, котрий, за словами ведучого, теж почав часто застосовувати елементи прокремлівської пропаганди. Кошовий припустив, що “у них ніби тумблери перемкнуло”.
- В Офісі президента задовольнили прохання про звільнення з посади позаштатного радника Олексія Арестовича за власним бажанням.
- Заяві Олексія Арестовича про звільнення передували його слова про трагедію у Дніпрі 14 січня. Того дня війська РФ здійснили черговий масований обстріл України, завдавши ракетного удару по житловій багатоповерхівці Дніпра ракетою Х-22.
- Увечері Арестович в інтерв’ю російському політичному та громадському діячеві Марку Фейгіну заявив, що, ймовірно, російська ракета впала на будинок через те, що її збила українська ППО. Ці слова Арестовича одразу розповсюдили у російських пропагандистських ЗМІ.
- Варто зауважити, що це – далеко не перший скандал за участі Олексія Арестовича. Зокрема нещодавно він назвав своїх критиків “придурками, які хочуть розкрутитися” на його імені.
- У жовтні 2022 року Олексій Арестович під час етеру на каналі російського юриста та блогера Марка Фейгіна грубо висловитися щодо українських студентів. Також він вважає, що не “усі західні тренди” потрібно “тягнути в Україну”.