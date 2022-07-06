На засіданні Європейського Парламенту в Страсбурзі прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала представив пріоритети головування його країни у Раді ЄС, серед яких - реконструкція України після наслідків війни.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Фіала визнав, що російське вторгнення в Україну перевернуло більшість планів чеського головування “з ніг на голову”.

“Нашим головним завданням буде знайти єдину і міцну згоду щодо заходів відносно пом’якшення негативних наслідків поточної кризи для наших громадян”, – наголосив він.

Підготовка післявоєнної реконструкції України, а також спільні європейські проєкти, такі як REPowerEU, спрямовані на звільнення ЄС від залежності від РФ, будуть важливими завданнями чеського головування.

Чехія намагатиметься покращити обороноздатність держав-членів ЄС, скоротивши ланцюжки постачання, поглибивши вільну торгівлю, гарантуючи продовольчу безпеку та посилюючи стійкість демократичних інститутів

Своєю чергою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ніколи раніше Євросоюз не мав справу з таким масштабним завданням із реконструкції. Тому для успішної його реалізації має використати усі можливі інструменти. Також президентка Єврокомісії переконана, що від подальшого розширення Європейський Союз лише виграє.