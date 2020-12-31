Батько британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив в четвер, що подає заявку на отримання французького паспорта, щоб зберегти свої зв'язки з Європейським союзом після Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Стенлі Джонсон, колишній член Європарламенту, який проголосував в 2016 році проти виходу Великобританії зі складу ЄС, заявив, що хоче стати громадянином Франції через “міцних сімейних зв’язків”.

“Якщо я правильно розумію, я француз. Моя мати народилася у Франції, її мати була повністю француженкою, як і її дід. Так що для мене це означає повернути те, що у мене вже є. І це мене дуже радує”, – сказав по-французьки батько британського прем’єра.

“Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати британцям: ви не європейці. Зв’язок з Європейським Союзом важлива”, – додав він.

Його син, прем’єр-міністр Великобританії Борис Донсон був публічною особою кампанії Leave на референдумі 2016 року. Він вважає, що Великобританія може сильно процвітати як повністю суверенну державу “за межами надмірно бюрократичного ЄС”.

Проте в середу, після прийняття нового торговельної угоди, прем’єр-міністр виступив з більш мирною нотою.

“Це не кінець Великобританії як європейської країни. У багатьох сенсах ми є квінтесенцією європейської цивілізації… і ми залишимося такими”, – сказав він.

Сполучене Королівство офіційно залишає ЄС в четвер увечері після 48-річного перебування в Євросоюзі.