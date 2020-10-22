Після перенесеного захворювання на коронавірус COVID-19 людина може до місяця перебувати на лікарняному.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, член медради при Міністерстві охорони здоров’я України Ольга Голубовська.

За її словами, після одужання настає третя фаза – “постковідний синдром”.

“Хвороба переходить у наступну стадію – це так званий постковідний синдром. Його зараз дуже інтенсивно вивчають, тому що це – окрема проблема. Тому пацієнтам теж потрібно перебувати під якимось наглядом. І, згідно з нашими нормативними документами, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після перенесеної коронавірусної інфекції”, – наголосила Голубовська.

Вона також розповіла, що перший етап – це перший тиждень захворювання, “коли хворі почуваються, в основному, практично здоровими”. У 80% людей захворювання закінчується саме на цій стадії, “не розвивається далі”.

Друга фаза – коли спостерігається важкий перебіг хвороби (це стосується від 10% до 30% хворих).

Голубовська закликала носити засоби індивідуального захисту в людних місцях, уникати масових заходів, не з’являтися в людних місцях із симптомами гострого респіраторного захворювання.

“Цих простих заходів повинні, в тому числі, дотримуватися ті люди, які вже перенесли це захворювання (COVID-19, – ред.). Тому що ми вже зустрічаємо випадки повторного захворювання. Їх ще мало, але вони зустрічаються. Імунітет ще вивчається при цій хворобі”, – зазначила Голубовська.

Вона додала, що в найближчі кілька місяців очікується зростання захворюваності, а ситуація, можливо, покращиться “ближче до березня”.

“У найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворюваності. А вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає, – може бути, ситуація дещо покращиться”, – заявила Голубовська.

(На відео – з 21:20)