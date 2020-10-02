Це результат опитування CNBC-Change Research, опублікованого у виданні The Hill.
Опитування провели після першого раунду дебатів напередодні президентських виборів.
Згідно з опитуванням, Байден набрав 54% голосів, а Трамп – 41%.
На думку респондентів, Байден виграв на дебатах. Так вважають 53% опитаних.
45% респондентів заявили, що Трамп не виправдав їхніх очікувань під час дебатів. 11% очікували більшого від Байдена.
29% сказали, що Трамп був у виграшній позиції під час дебатів.
Американці вважають, що ці дебати були одними з найгірших в американській історії.
Незважаючи на такий стрибок рейтингу Байдена, в результаті дебатів тільки 2% респондентів сказали, що змінили свою думку щодо того – за кого будуть голосувати.
В опитуванні CNBC-Change Research брали участь 925 респондентів по всій країні з 29 по 30 вересня. Похибка становить 3,22%. Результати про президентські дебатах базуються на відповідях 796 респондентів з похибкою плюс-мінус 3,47%.
Як відомо, другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі, а треті – в Нешвіллі 22 жовтня.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.