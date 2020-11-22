Обраний президент США Джо Байден отримає доступ до президентського акаунту @POTUS у соціальній мережі Twitter відразу після інавгурації – незалежно від того, чи поступиться діючий американський лідер Дональд Трамп.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Представник Twitter підтвердив The Hill, що компанія “активно готується підтримати перехід інституційних Twitter-акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року” (в день інавгурації нового президента США).

У цей пакет також входять такі облікові записи, як: @whitehouse (офіційний акаунт Білого дому), @VP (аккаунт віце-президента), @FLOTUS (аккаунт першої леді США) та інші.

Наразі відбуваються консультації компанії з Національним управлінням архівів і документації.

У Twitter також підтвердили, що найближчим часом співробітники компанії зустрінуться з представниками перехідної команди Байдена-Гарріс, щоб обговорити, як нова адміністрація планує використовувати свої урядові акаунти.

Акаунт @POTUS є офіційним акаунтом президента США. На нього підписані понад 32 млн осіб. Він відділений від акаунта @realDonaldTrump, яким користується чинний президент США Дональд Трамп, повідомляє американський телеканал CNN.

Після того, як акаунт @POTUS перейде в користування Байдена, існуючі твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані.

Варто відзначити, що Дональд Трамп досі відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджує про нібито фальсифікації і “шахрайство” при голосуванні. У своєму особистому Twitter-акаунті Трамп регулярно публікує повідомлення на цю тему, що вводять в оману.

У той же час всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними. А в американському Агентстві з кібербезпеки і безпеки інфраструктури назвали вибори-2020 “найбезпечнішими в історії Америки”.

Якою б не була позиція Трампа, в день інавгурації 20 січня до акаунту @POTUS отримає доступ Джо Байден.