Міністерство оборони усунуло сімох посадовців після аварії літака Ан-26 під Чугуєвом в Харківській області.

Про це сьогодні в етері ток-шоу “Свобода слова” заявив віцепрем’єр-міністр, голова Державної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи Олег Уруський.

За його словами, серед відсторонених — співробітники Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба, курсанти якого загинули під час катастрофи.

“Указом міністра оборони відразу були відсторонені сім посадових осіб: двоє — заступники керівника університету і п’ятеро — члени бригади, в якій трапилася ця страшна трагедія”, — сказав він.

Також віцепрем’єр зазначив, що аварія сталася як через технічну несправність (перед катастрофою відмовив один з двигунів), так і через помилку пілотів. Однак питання є і до дій співробітників університету, що опікувалися організацією польоту.

“На технічну несправність літака був накладений і людський фактор. Тут комісії та службовому розслідуванню і слідству доведеться встановлювати дуже багато чинників. В першу чергу це те, що стало причиною відмови двигуна, чи, скажімо так, не вихід двигуна на той режим, в якому він мав працювати. Також вивчити всю систему організації польотів у цьому навчальному закладі. Є багато питань до організації польотів і до дій екіпажу”, — сказав Уруський.

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.