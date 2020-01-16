Після критики Зеленський відкликав свій законопроєкт щодо децентралізації

Президент Володимир Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону № 2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)“ і скерувати його на доопрацювання.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський зустрівся з головою та заступниками голови фракції “Слуги народу“. На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації.

“Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад. Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян“, – зазначили в ОПУ.

Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. Тому Зеленський відкликає проєкт закону № 2598.

Слід зазначити, що 15 січня посольства Німеччини й Канади в Україні висловили занепокоєння через можливе ухвалення законопроєкту Зеленського про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. Наголошувалося, що законопроєкт № 2598 обмежує демократичні процеси.

Крім того, народний депутат від “Батьківщини” Альона Шкрум заявила про “фальсифікацію тексту” законопроєкту щодо децентралізації на сайті Верховної Ради.