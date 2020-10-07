Після повернення Дональда Трампа в Білий дім з госпіталю, президентська адміністрація перетворилася в "місце ізоляції", а Овальний кабінет став "заразним місцем".

Про це сказано в матеріалі CNN.

Незважаючи на те, що у Трампа діагностували зараження коронавірусом, через менш ніж 72 години в госпіталі, він повернувся в Білий дім. Вже по дорозі до адміністрації він зняв захисну маску. Без неї він увійшов в Овальний кабінет і помахав з балкона рукою.

Після його повернення, щонайменше 11 помічників Трампа заразилися коронавірусом або пішли на самоізоляцію.

“Західне крило (там розташовано Овальний кабінет) стало заразним місцем, де розмножується вірус. Щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або – як у випадку з його дочкою Іванкою – працюють з дому”, – зазначили в матеріалі.

У CNN зазначили, що в Білому домі “запанувала аура недовіри”. Це спровоковано тим, що все більше співробітників Білого дому отримують позитивні тесту на COVID-19.

У понеділок коронавірус діагностували у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макенані.

Чи аналізують контакти заражених коронавірусом, і якщо так, то яким чином – невідомо.

“Стурбованість не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли піднімався сходами південного портика, зняв маску і запхав її в кишеню – незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч “, – сказано в матеріалі.

Коронавірус діагностували у деяких членів персоналу Білого дому. Скільки таких випадків – офіційно не повідомляють.

Для деяких співробітників адміністрації облаштовують офіси біля Білого дому. Перш за все, це стосується тих, хто працював в Західному крилі, бо Трамп повинен бути ізольований через зараження.