Про це сказано в матеріалі CNN.
Незважаючи на те, що у Трампа діагностували зараження коронавірусом, через менш ніж 72 години в госпіталі, він повернувся в Білий дім. Вже по дорозі до адміністрації він зняв захисну маску. Без неї він увійшов в Овальний кабінет і помахав з балкона рукою.
Після його повернення, щонайменше 11 помічників Трампа заразилися коронавірусом або пішли на самоізоляцію.
“Західне крило (там розташовано Овальний кабінет) стало заразним місцем, де розмножується вірус. Щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або – як у випадку з його дочкою Іванкою – працюють з дому”, – зазначили в матеріалі.
У CNN зазначили, що в Білому домі “запанувала аура недовіри”. Це спровоковано тим, що все більше співробітників Білого дому отримують позитивні тесту на COVID-19.
У понеділок коронавірус діагностували у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макенані.
Чи аналізують контакти заражених коронавірусом, і якщо так, то яким чином – невідомо.
“Стурбованість не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли піднімався сходами південного портика, зняв маску і запхав її в кишеню – незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч “, – сказано в матеріалі.
Коронавірус діагностували у деяких членів персоналу Білого дому. Скільки таких випадків – офіційно не повідомляють.
Для деяких співробітників адміністрації облаштовують офіси біля Білого дому. Перш за все, це стосується тих, хто працював в Західному крилі, бо Трамп повинен бути ізольований через зараження.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.