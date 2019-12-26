Після продажу «Укргазбанку» в НБУ планують приватизувати «Ощадбанк»

Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню “Мінфін”.

За її словами, Україна зможе продати державні банки упродовж двох та більше років. Першим стане “Укргазбанк”.

“Вже найближчим часом Міжнародна фінансова корпорація частково увійде в його капітал. Банк зробив дійсно велику роботу, він знайшов свою соціально-фінансову місію, нішу екологічного банкінгу. З точки зору перспективи, екобанкінг — дуже важливий напрямок. Там закладена трошки інша філософія, але вона все одно комерційна. “Укргазбанк” першим з держбанків розчистив свій баланс, він ефективний і прибутковий”, – пояснила вона.

Водночас заступниця голови НБУ зазначила, що у держави немає завдання поспішати з приватизацією державних банків.

“Ощадбанк” потрібно буде “привести у форму”, зробити його ефективним. А на це потрібні роки. Зараз наша мета — зробити його абсолютно ринковим”, — додала вона.

Крім того, Рожкова зазначила, що забрати привілеї в “Ощадбанку”, за вкладами якого є 100-відсоткова гарантія, необхідно також для залучення інвесторів. Але наразі у Нацбанку та уряді не визначилися з моделлю приватизації “Ощадбанку”.

“Наглядова рада має провести ревізію бізнес-моделі банку, визначити, якою вона повинна бути. Після цього банк зможе готувати бізнес-плани і рухатися до часткової або повної приватизації. Можуть бути різні варіанти. Подивіться на “Сбербанк РФ” — 50 % плюс одна акція належать Центробанку РФ, 49% — у вільному обігу на біржі. Таку структуру обрали через те, що це занадто великий банк для країни. Робити його повністю державним небезпечно з точки зору фінансової стабільності. У нас такі речі теж можуть мати місце. Подивимося, де ми опинимося з “Ощадом” до того моменту, як він буде готовий до приватизації”, – резюмувала вона.