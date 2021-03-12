Після ратифікації «харківських угод» Зеленський як комік виступав перед Януковичем та Медведєвим в банних халатах 

За рішенням очолюваної Володимиром Зеленським РНБО спецслужби розпочали розслідування обставин ратифікації "харківських угод". Сам майбутній президент в той час у 2010 році за гонорар виступав перед президентом-втікачем Віктором Януковичем та тодішнім російським лідером Дмитром Медведєвим.

На це звернув увагу депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.

“Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати хто чим займався під час ратифікації “харківських угод” навесні 2010 року. Якби справді хотіли з’ясувати — вийшли б на себе, бо Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах”, — написав він.

Про цей виступ, який відбувся під час візиту Медведєва до України 17 травня 2010 року — за три тижні після ратифікації “харківських угод”. Зеленський сам розповів в інтерв’ю “Дмитру Гордону” в 2018 році.

“Коли був Медведєв, президент, і був Янукович… Запросили нас на захід, сказали: “Будуть президенти”. Ну, будуть — добре. До речі, ми виступали за гонорар. Багато зірок, я знаю, в таких випадках працюють безоплатно. Значить, нам сказали, що будемо виступати перед президентами. Привезли нас в якийсь черговий ліс: зазвичай це в лісі чомусь відбувається. […] Була сцена, виступала якась наша група. Якісь лабухи. Що таке лабухи, ти ж розумієш: ті, які просто вміють грати іноземну музику і шансон, назвемо це так. І була Повалій. […] Чекаємо ми, звичайно, не півгодини, а півтори години — повертаються Янукович і Медведєв у халатах. І в халатах сідають за стіл!”, — сказав Зеленський.

Сам виступ, за словами Зеленського, тривав близько пів години. При цьому єдині глядачі — два президенти — неодноразово залишали тих, хто виступав, аби, як Зеленському пояснив тодішній міністр культури Михайло Кулиняк, домовитись про щось. За підсумками виступу Медведєв подякував за жарти.

Після цього візиту Медведєв та Янукович виступили зі спільною заявою про співпрацю в регіоні Чорного моря.

“Янукович з Медведевим, в костюмах і розважені Зеленським, заявили про «співпрацю» в регіоні Чорного моря, яка почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. З того моменту РФ почала нарощувати свій військовий контингент на півострові. Чим це закінчилося ми вже знаємо”, — прокоментував Ар’єв.