Після ратифікації «харківських угод» Зеленський як комік виступав перед Януковичем та Медведєвим в банних халатах 

На це звернув увагу депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.
“Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати хто чим займався під час ратифікації “харківських угод” навесні 2010 року. Якби справді хотіли з’ясувати — вийшли б на себе, бо Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах”, — написав він.
Про цей виступ, який відбувся під час візиту Медведєва до України 17 травня 2010 року — за три тижні після ратифікації “харківських угод”. Зеленський сам розповів в інтерв’ю “Дмитру Гордону” в 2018 році.
“Коли був Медведєв, президент, і був Янукович… Запросили нас на захід, сказали: “Будуть президенти”. Ну, будуть — добре. До речі, ми виступали за гонорар. Багато зірок, я знаю, в таких випадках працюють безоплатно. Значить, нам сказали, що будемо виступати перед президентами. Привезли нас в якийсь черговий ліс: зазвичай це в лісі чомусь відбувається. […] Була сцена, виступала якась наша група. Якісь лабухи. Що таке лабухи, ти ж розумієш: ті, які просто вміють грати іноземну музику і шансон, назвемо це так. І була Повалій. […] Чекаємо ми, звичайно, не півгодини, а півтори години — повертаються Янукович і Медведєв у халатах. І в халатах сідають за стіл!”, — сказав Зеленський.
Сам виступ, за словами Зеленського, тривав близько пів години. При цьому єдині глядачі — два президенти — неодноразово залишали тих, хто виступав, аби, як Зеленському пояснив тодішній міністр культури Михайло Кулиняк, домовитись про щось. За підсумками виступу Медведєв подякував за жарти.
Після цього візиту Медведєв та Янукович виступили зі спільною заявою про співпрацю в регіоні Чорного моря.
“Янукович з Медведевим, в костюмах і розважені Зеленським, заявили про «співпрацю» в регіоні Чорного моря, яка почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. З того моменту РФ почала нарощувати свій військовий контингент на півострові. Чим це закінчилося ми вже знаємо”, — прокоментував Ар’єв.
Що відомо про “харківські угоди”?
У 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.
Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих “харківських угод”. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.
Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували за. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів “за” від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.
Серед тих, хто підтримав ратифікацію, були деякі чинні нардепи та олігархи. Це, зокрема, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Ігор Палиця, Микола Злочевський, Володимир Литвин тощо.
- Представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що саме після підписання “харківських угод” у квітні 2010 року, Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму і посилювати свої військові угруповання.
- Рада нацбезпеки та оборони України доручила Службі безпеки України вивчити обставини ратифікації так званих “харківських угод”, що відкрили шлях до анексії Криму.
- 12 березня СБУ розпочала розслідування обставин підписання та ратифікації “харківських угод”.