Через визнання неконституційною статті ККУ, що передбачала кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, вже зупинено понад 100 проваджень.

Про це в інтерв’ю виданню “Інтерфакс” повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Як стало відомо у жовтні через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, буде закрито 110 кримінальних проваджень. Більшість справ уже зупинено.

“Вже закрито 103 справи, залишилося буквально 4. Вони не закриті з об’єктивних причин”, — проінформував Грищук.

За словами очільника САП, ще у двох справах триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди, що інкримінувалися за скасованою статтею, будуть закриті. Ще за двома справами не передані документи після визначення підсудності та зупинені терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення скасувати кримінальну відповідальність за статтею ст. 366-1 ККУ (декларування неправдивої інформації).

В листопаді Вищий антикорупційний суд почав скасовувати вироки за цією статтею. Зокрема, скасував свій перший обвинувальний вирок, винесений восени минулого року.