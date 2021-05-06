Соцмережа Facebook у квітні 2021 році видалила кілька десятків профілів, що пов'язані з партією "Слуга народу" та Володимиром Гройсманом, про які раніше писали "Букви".

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

“Ми видалили 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram, які були створені в Україні та націлені на аудиторію всередині країни. Ми почали вивчати діяльність цих сторінок після перегляду розслідувань українського видання “Букви”. Наше розслідування виявило зв’язки з особами, пов’язаними з політичною партією в Україні “Слуга народу”, – йдеться в повідомленні.

Загалом на просування сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Мережа публікувала дописи українською та російською про політику, корупцію, сатиру про COVID-19, слова на підтримку “Слуги Народу” й чинної української влади, а також критикувала опозицію, передусім Віталія Кличка й Петра Порошенка.

Нижче наведено зразок контенту, розміщеного на деяких з цих сторінок і облікових записів.

Окрім того соцмережа видалила 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп та 29 акаунтів Instagram, які були створені в Україні та націлені на аудиторію всередині країни.

“Грунтуючись на повідомленні ФБР, ми почали вивчати і розкривати цю орієнтовану на Україну діяльність, яку ми приписали юридичним і фізичним особам, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США – Андрію Деркачу, Петру Журавлю і пов’язаним з Begemot-linked media, а також політичним консультантам, які пов’язані з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулінічем”, – зазначили в Facebook.

Facebook вважає, що ця мережа ботів здійснювала довготривалу інформаційну операцію, спрямовану на просування сприятливого для Деркача, Гройсмана й Кулініча контенту. На просування мережі витратили майже пів мільярда доларів.

Раніше #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів. #Букви помітили брудну гру з боку Офісу президента і розповіли, що і як працює.

#Букви вже аналізували фан-сторінки президента в Instagram (саме там нам пропонували поставити рекламу за російські рублі) та Facebook-сторінку, на якій пана президента називали “хазяїном України” та витрачали тисячі доларів на просування.

Ботоферма налічує щонайменше 20 сторінок в Facebook (повний перелік тут) і понад 100 фейкових акаунтів (повний перелік у цій табличці).

Тільки на політичну рекламу зазначені сторінки витратили майже 30 тисяч доларів — 778 тисяч гривень (про це свідчать дані Бібліотеки реклами).

Про те, проти кого працює президентська ботоферма — за посиланням.

#Букви також розібралися, звідки лайки ростуть, та як “армія Гройсмана” з росіянками на аватарках за свого лідера воює.