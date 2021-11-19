Віртуальний саміт між президентом Китаю Сі Цзіньпінем та американським лідером Джо Байденом, який тривав понад три години, тільки загострив дипломатичні відносини, хоча від нього очікували зворотного.

Про це йдеться в матеріалі видання The Economist.

Політичні лідери знайомі понад десять років, а Байден неодноразово згадував про те, що зустрічався з Сі Цзіньпінем не один раз. Під час першого саміту він назвав Байдена “старим другом”. Зокрема, він згадав їх зустріч у 2011 році, коли обидва політики були віцепрезидентами.

“Я готовий працювати з вами, пане президенте, для досягнення консенсусу, активних кроків і просування китайсько-американських відносин у позитивному напрямку”, – сказав Сі Цзіньпін.

Але матеріали, які після саміту опублікували ЗМІ США та Китаю – абсолютно різного характеру. Державні ЗМІ Китаю написали, що в результаті саміту Байден та Сі Цзіньпін знайшли спільну мову щодо найбільш суперечливих моментів двосторонніх відносин країн. Приміром, китайські журналісти написали, що США не підтримують незалежність Тайваню. Також вони написали, що Байден нібито заявляв про те, що його адміністрація не прагне змінити систему уряду Китаю і що США не збираються протистояти Китаю. Майже у всіх державних виданнях Китаю опублікували фото двох президентів, які вітаються в умовах онлайн саміту.

У Білому домі так описали процес переговорів:

“Наша відповідальність як лідерів, полягає в тому, щоб конкуренція між нашими країнами не переросла у конфлікт, навмисне чи випадково”.

Але американські чиновники та політики, знайомі з переговорами, стверджували, що Байден тиснув на китайського лідера, особливо через порушення прав людини, несправедливі правила торгівлі та тиск на Тайвань.

Зокрема, за словами радника Байдена з питань національної безпеки Джо Саллівана, який був присутній під час переговорів, американський президент був дуже точний та категоричний. Зокрема, закликав представника Китаю досягти прогресу у нагальних питаннях, а не вести діалог заради діалогу. Вони говорили про Афганістан, торгівлю, зміну клімату, енергетичну безпеку, охорону здоров’я та ядерні програми Північної Кореї та Ірану.

Міжнародні експерти та дипломати країн назвали цей саміт “скромним проривом”. Вони нагадали про те, що кілька місяців тому, на початку вересня, Сі Цзіньпін був вороже налаштований під час телефонної розмови з Байденом. Тоді, після телефонної розмови, він сказав, що Америка прагне стримувати піднесення Китаю і винна у погіршенні відносин країн. Також він казав про те, що Дональд Трамп, 45-й американський президент, був поганим лідером, але Байден такий самий або навіть гірший. Тепер Байдена розглядають у Китаї, як прагматичного президента, якщо порівнювати із політикою Трампа. На думку деяких експертів, якщо Байден розпочне переговори з Китаєм, то в США це можуть розцінити, як американську невдачу.

Напередодні у міністерстві оборони США (Пентагон) зробили припущення, що до кінця десятиріччя Китай збільшить свій ядерний арсенал щонайменше до 1 тисячі боєголовок. Самі США, згідно з даними проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, мають 3800 боєголовок (з них 1800 – розгорнуті).