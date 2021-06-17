Після саміту в Женеві російські журналісти кардинально змінили ставлення до президента США Джо Байдена. Тепер вони пишуть про нього, як про професійного та виваженого політика, на думку якого Росія "велика держава".

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Протягом кількох місяців державні ЗМІ Росії висміювали президента США Джо Байдена, як незграбного та старого. Однак після саміту в Женеві настрій змінився. Російські журналісти заявили, що в Білому домі є людина, яка розуміє Кремль та готова з ним співпрацювати.

Після саміту зустріч Путіна та Байдена обговорювали на всіх політичних ток-шоу Росії. Водночас зовнішньополітичний естеблішмент Москви висловлював лише оптимізм.

Російські політики одностайно погодилися з тим, що Байден може стати для Путіна колегою нового типу. Він передбачуваніший та професійніший, ніж президент Дональд Трамп. Також росіяни стверджують, що Байден більше зважає на російські інтереси, ніж його попередники, зокрема — Барак Обама.

“Попередня доктрина, висунута президентом Обамою, яка вважала Росію всього лиш регіональною країною, була відкинута”, – висловився редактор “Незалежної газети” Констянтин Ремчуков.

На його думку, саміт продемонстрував, що Росія – незамінна сила, з якою США “треба розмовляти”, а Путіна “демонізують, як вигнанця”.

У Росії апелюють до того, що перед самітом Байден назвав Путіна “гідним противником”. Під час вітального слова на віллі в Женеві Байден сказав, що США та Росія завжди були великими державами.

“Він перший президент США після закінчення Холодної війни, в якого є адекватні уявлення про те, що таке Росія і чого вона прагне, і що США можуть і не можуть з цим зробити… Байден дуже вміло позиціює себе”, – вважає Кадрі Лійк, спеціаліст з Росії з Європейської ради з питань Міжнародних відносин в Берліні.

Після саміту в Женеві Путін поспілкувався з випускниками Москви та погодився з тим, що не варто було зображати Байдена в негативному світлі.

“Я хочу сказати, що образ президента Байдена, який малюють навіть наші журналісти, не має нічого спільного з реальністю… Він професіонал, і працювати з ним потрібно дуже обережно, аби нічого не попустити. Він нічого не пропускає, запевняю вас”, – сказав Путін.

На думку російських аналітиків, після цієї зустрічі відносини між Росією та США стали настільки глибокими, що не можна навіть уявити реального зменшення активізації найближчим часом. При цьому, Путін продемонстрував Байдену, що не збирається змінювати політику (не визнав провину Росії в кібератаках на США, ув’язнення політичних опозиційних активістів тощо).

За їх словами, “зустріч лідерів виправдала найоптимістичніші очікування та мала максимальні результати для всіх за останні десятиріччя відносин між країнами“.

“Байден, хочете – вірте, хочете – ні, але виглядає першим американським президентом за 30 років, який веде “довгу гру”, – вважає один з аналітиків.

Якщо до саміту в Росії Байдена називали русофобом, то тепер його виправдовують та вважають, що він може стати союзником Кремля.

“Після розбитих надій епохи Трампа – коли прихильник Путіна в Білому домі так і не виконав своїх обіцянок стосовно дружніх відносин – Москва по-особливому налаштована на очевидну майстерність Байдена в управлінні урядовим апаратом”, – сказано в матеріалі.

Зовнішньополітичний аналітик Кремля Федір Лук’янов сказав, що президентство Байдена привело до стабілізації. Показники цього – особистість Байдена та той факт, що американський президент чітко знає, чого хоче.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив вчора, що зустріч Байдена та Путіна продемонструвала, що “президенту України Володимиру Зеленському дали спокій його західні покровителі”. Він показав фотоколаж, на якому Зеленський робить селфі з Байденом та Путіним в Женеві. Він порівняв Зеленського з “маленьким ображеним хлопчиком”.