Діджейка Анастасія Топольська (Dj Nastia) та дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка після критики через виступ в Москві на 9 травня в соцмережах жартує про потяги, але не коментує обставини поїздки до РФ.

Про це повідомляють #Букви.

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.

Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. 8 травня #Букви звернулися до Топольської з відповідними запитаннями, але досі не отримали відповіді.

Не коментує виконавиця свою поїздку і в публічній площині. Її дописи у соцмережах після повернення з Москви присвячені музиці, творчим проєктам тощо.

В останньому дописі у Facebook Топольська опублікувала жартівливий колаж, на якому можна помітити її в костюмі з московського виступу на тлі плацкартного вагону з упізнаваними стаканами, що використовують у потягах “Укрзалізниці”, в наглядовій раді якої працює її чоловік.

Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.

При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.

До того ж журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.

Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.