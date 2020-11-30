Очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про наміри перевірити всі лікарні країни після смерті пацієнтів на Львівщині, що загинули після того, як у медзакладі вимкнули світло.

Відповідну заяву Степанов опублікував у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 27 листопада через вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні (Львівська область) двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли.

Степанов повідомив, що лікарі намагалися врятувати пацієнтів за допомогою мішків Амбу, проте не вдалося.

Однак лікарня, де сталася трагедія, мала обладнання на випадок проблем з електропостачанням. Через це у медзакладі буде проведена перевірка, як і в інших лікарнях країни, запевнив міністр

“Водночас лікарня, де сталося це, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не перемикався автоматично. На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні”, — написав він, запевнивши, що роботу комісії контролюватиме особисто.