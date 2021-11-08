Про це повідомляє видання The Verge.

Минулого року репер провів віртуальний концерт Fortnite. На честь цієї події було створено кілька предметів в грі на тему Тревіса Скотта. Зокрема, емоцій.

Розробники Fortnite вигадали механіку, якою гравці можуть висловитися у грі. Продаються певні набори танцювальних рухів та жестів — так звані емоції.

Продавали серед іншого танцювальну емоцію для персонажів з назвою “Out West”, яка містила звуки з однойменного треку Тревіса Скотта. Ось як який вигляд вона мала в ігровому процесу:

Ця емоція зникла з магазину за кілька днів після трагедії на концерті виконавця. Тимчасово зник і весь розділ магазину Fortnite “Daily”, де її можна було придбати.

“Це зробили навмисно, і розділ “Daily” повернеться з наступним оновленням Магазину товарів”, — зазначили на сторінці гри в Twitter.

It’s known that the "Daily" section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the "Daily" section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW — Fortnite Status (@FortniteStatus) November 8, 2021