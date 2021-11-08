Про це повідомляє видання The Verge.
Минулого року репер провів віртуальний концерт Fortnite. На честь цієї події було створено кілька предметів в грі на тему Тревіса Скотта. Зокрема, емоцій.
Розробники Fortnite вигадали механіку, якою гравці можуть висловитися у грі. Продаються певні набори танцювальних рухів та жестів — так звані емоції.
Продавали серед іншого танцювальну емоцію для персонажів з назвою “Out West”, яка містила звуки з однойменного треку Тревіса Скотта. Ось як який вигляд вона мала в ігровому процесу:
Ця емоція зникла з магазину за кілька днів після трагедії на концерті виконавця. Тимчасово зник і весь розділ магазину Fortnite “Daily”, де її можна було придбати.
“Це зробили навмисно, і розділ “Daily” повернеться з наступним оновленням Магазину товарів”, — зазначили на сторінці гри в Twitter.
It’s known that the "Daily" section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the "Daily" section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW
— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 8, 2021
- Нагадаємо, що проти американського репера Тревіса Скотта подали позов після трагедії на музичному фестивалі Astroworld, де загинуло вісім людей і ще десятки отримали поранення.
- Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.
- Загалом на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ і збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.
- Модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда — репера Тревіса Скотта. Зірка зізналась, що “зламана і спустошена” через загибель людей.