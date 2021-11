Про це повідомляє видання The Verge.

Минулого року репер провів віртуальний концерт Fortnite. На честь цієї події було створено кілька предметів в грі на тему Тревіса Скотта. Зокрема, емоцій.

Розробники Fortnite вигадали механіку, якою гравці можуть висловитися у грі. Продаються певні набори танцювальних рухів та жестів — так звані емоції.

Продавали серед іншого танцювальну емоцію для персонажів з назвою “Out West”, яка містила звуки з однойменного треку Тревіса Скотта. Ось як який вигляд вона мала в ігровому процесу:

Ця емоція зникла з магазину за кілька днів після трагедії на концерті виконавця. Тимчасово зник і весь розділ магазину Fortnite “Daily”, де її можна було придбати.

It’s known that the "Daily" section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the "Daily" section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW

— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 8, 2021