Про це він проінформував у Twitter.

“Марк Еспер був звільнений. Я хотів би подякувати йому за службу”, – написав Трамп.

Напередодні звільнення Еспера ЗМІ повідомляли, що Еспер нібито може подати у відставку самостійно ще до того, як Трамп ухвалить таке рішення.

Відомо, що між Еспером та Трампом були розбіжності у деяких питаннях. Зокрема, у червні він заявив, що не підтримує використання військовослужбовців для придушення широкомасштабних протестів у Сполучених Штатах, спричинених вбивством афроамериканця Джорджа Флойда білими поліціянтами. Після заяви про це Еспер перебував “у хиткому становищі в Білому домі”, писав CNN.

Трамп вже голосив, що виконувати обов’язки міністра оборони буде директор Національного центру боротьби з тероризмом Крістофер Міллер.

Міллер був помічником Трампа та старшим директором з боротьби з тероризмом і транснаціональними загрозами при Раді нацбезпеки у 2018-2019 роках.