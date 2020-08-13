Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“До посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України щодо отримання матеріальної допомоги у зв’язку з руйнуванням їхнього житла і незначними тілесними ушкодженнями”, – зазначив Кулеба.
Він запевнив, що посольство по можливості допомагатиме всім постраждалим українцям.
“Посольство вже виплатило одноразову матеріальну допомогу 16 громадянам України. Ми нікого не залишимо в біді”, – повідомив очільник МЗС.
Кулеба також підтвердив факт загибелі одного громадянина України під час вибухів у Бейруті.
Як раніше повідомляв посол України в Ліванській Республіці Ігор Осташ, загинув 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
Зазначалося, що українська громада в Лівані охоплює 5 тисяч осіб.
(На відео – з 6:50)
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану у зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.
- 8 серпня в Бейруті учасники антиурядових протестів штурмували будівлі чотирьох міністерств. Під час зіткнень із силовиками постраждали понад 200 осіб. Після акцій протесту уряд Лівану вирішив піти у відставку у повному складі.