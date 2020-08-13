Після нещодавніх руйнівних вибухів у порту Бейрута (Ліван) до посольства України звернулися 56 українців, які постраждали або чиє житло було пошкоджено.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“До посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян України щодо отримання матеріальної допомоги у зв’язку з руйнуванням їхнього житла і незначними тілесними ушкодженнями”, – зазначив Кулеба.

Він запевнив, що посольство по можливості допомагатиме всім постраждалим українцям.

“Посольство вже виплатило одноразову матеріальну допомогу 16 громадянам України. Ми нікого не залишимо в біді”, – повідомив очільник МЗС.

Кулеба також підтвердив факт загибелі одного громадянина України під час вибухів у Бейруті.

Як раніше повідомляв посол України в Ліванській Республіці Ігор Осташ, загинув 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.

Зазначалося, що українська громада в Лівані охоплює 5 тисяч осіб.

(На відео – з 6:50)