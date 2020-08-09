Про це повідомляє The Guardian.
“Я приношу вибачення Лівану, чиї сподівання ми не змогли виправдати, необхідні зміни дій уряду так і не пішли”, – сказала вона.
Абдель Самад додала, що вона йде у відставку з поваги до загиблих, пораненим і зниклим безвісти після масового вибуху в Бейруті і “у відповідь на вимогу людей про зміни”.
Пост міністра Мана Абдель Самад посіла лише в січні цього року.
8 серпня тисячі людей вийшли на вулиці Бейрута і вимагали відставки уряду. Незадоволені громадяни заявили, що некомпетентність влади стала причиною вибуху в порту, а також звинуватили міністрів в накопичених соціальних і економічних проблемах.
У Бейруті учасники антиурядових протестів штурмували будівлі чотирьох міністерств. В ході зіткнень з силовиками постраждали більше 200 осіб.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабного вибуху в ліванській столиці загинуло щонайменше 10 осіб, понад 100 місцевих жителів постраждали. У країні оголосили жалобу.