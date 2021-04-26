Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.
На знак протесту проти таких грубих порушень Львівський лікар, викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.
“3 квітня 2014 року мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала “За”. Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук”, — заявив Ябчанка.
Він також закликав до аналогічного кроку інших кандидатів та докторів наук.
“Після сьогоднішнього “кандидата наук” я вирішив піти з аспірантури. Краще просто книгу напишу”, — написав він.
- Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.
- Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.
- Раніше повідомлялося, що у разі, якщо народний депутат України від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива стане кандидатом наук, його депутатська зарплатня зросте на 15%.