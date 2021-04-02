Після засідання Ради нацбезпеки і оборони понад 100 працівників Держмитслужби відсторонені.

Про це повідомили у пресслужбі Держмитслужби.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня президент Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що, за розрахунками експертів, збитки України через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, третина яких пов’язана з неефективною роботою митниці.

Зеленський проінформував, що “відсторонено від роботи десятки посадовців митних органів”. Згодом стало відомо, що відсторонено понад 100 осіб.

“Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України”, — заявили у Держмитслужбі.

Відсторонення відбулося в Одеській митниці (22 працівники), Закарпатській (23 працівники), Київській (8 працівників), Волинській (23 працівники), Галицькій (46 працівників), Буковинській (3 працівники).

Азовської, Дніпровської, Північної, Подільської, Поліської, Слобожанської, Східної, Чорноморської, Енергетичної, Координаційно-моніторингової митниць масове відсторонення не торкнулося.

Держмитслужба зауважує, що вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.