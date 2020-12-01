Член Європейського парламенту, який представляє партію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, подав у відставку зі своєї посади після того, як його затримали за участь у секс-вечірці.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з повідомленнями бельгійських ЗМІ, 27 листопада поліція Брюсселя зупинила секс-вечірку в одному з закладів. За певною інформацією, йдеться про гей-бар, розташований неподалік поліційного відділку. Всі 25 учасників вечірки були оштрафовані за порушення заходів щодо боротьби з коронавірусом.

Затримання

Nieuwsblad повідомила, що одним з учасників вечірки був депутат Європарламенту від Угорщини. Він марно намагався втекти, вилізши на водостічну трубу, а коли був впійманий, використав свій імунітет.

Згодом бельгійська преса, посилаючись на заяву прокуратури, поінформувала, що у рюкзаку депутата виявили наркотики.

“Перехожий повідомив у поліцію, що бачив людину, що біжить стічною канавою; він зміг упізнати чоловіка. Руки чоловіка були в крові. Можливо, він був поранений під час втечі. У його рюкзаку були виявлені наркотики. Чоловік не зміг пред’явити жодних документів, що засвідчують особу. Його доставили до місця проживання, де він представився як S.J.(1961 р.н.) за дипломатичним паспортом”, — заявили у прокуратурі.

Реакція депутата

Спершу в ЗМІ поширювалася інформація про те, що тим самим 59-річним S.J. може бути євродепутат від Угорщини Йожеф Саєр. Цю версію підкріплювала й заява Саєра від 29 листопада про його наміри піти у відставку з 1 січня.

Тоді Саєр у коментарі угорській газеті Magyar Hírlap повідомив, що після тривалих роздумів вирішив вийти з політичної боротьби.

“Відставка не має нічого спільного з вмістом нинішньої жорстокої боротьби на європейській арені. У нинішніх дебатах я згоден з позицією угорського уряду, я її підтримую. Потягом деякого часу участь у повсякденній політичній боротьбі стає для мене все більшою психологічною напругою, і ті, хто перебуває на полі бою, мають бути в стані бойової готовності”, — казав він.

Утім, вже 1 грудня Саєр підтвердив, що це він був тим євродепутатом, якого затримали після секс-вечірки. У заяві для преси він наголосив, що не вживав наркотиків.

“Я не вживав наркотики, я пропонував поліції на місці пройти офіційний тест, але вони цього не зробили. Поліція повідомила, що була знайдена таблетка екстазі. Це не моя, хто і як її туди поклав, я не знаю. Я зробив заяву про це в поліцію”, — запевняє Саєр.

Євродепутат зазначив, що зробив висновки та саме тому подав у відставку в неділю. Він публічно перепросив за свої дії.

“Я стежу за своєю сім’єю, своїми колегами, своїми виборцями. Я прошу їх, щоб оцінювали мою помилку у світлі тридцяти років наполегливої ​​і самовідданої праці. Помилка має особистий характер, тож відповідальність лежитьлише на мені, будь ласка, не поширюйте її на мою країну або мою політичну спільноту. […] Мені дуже шкода, що я порушив правила зібрання, це було безвідповідально з мого боку, і я готовий до відповідних санкцій”, — каже він.

Примітно, що Саєр одружений і має дитину. Крім того, він є одним із засновників однієї з двох найбільших політсил Угорщини — “Фідес — Угорський громадянський союз”. Лідером партії є Віктор Орбан, чинний прем’єр-міністр країни.

За своєю ідеологією партія є правоцентристською та консервативною. “Фідес” стикається з критикою ЛГБТ-спільноти та правозахисників через спроби обмеження прав негетеросексуальних громадян. Зокрема, днями ця політсила запропонувала поправку до Конституції країни, згідно з якою всиновлення дітей одностатевими парами заборонено. Зараз це можливо, якщо заявку подає один з партнерів самостійно.

До того ж це не перший випадок, коли обговорення сексуальної орієнтації Саєра відбувається у публічній площині. Так у 2015 році політикиня Клара Унгар заявила, що Саєр і лідер парламентської групи “Фідес” Мате Кочіш перебувають у стосунках. І Саєр, і його колега по політсилі публічно заперечували це, а згодом Кочіш навіть виграв судовий процес щодо наклепу з боку Унгар.