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Після звільнення голови Пентагону Трамп розпочав масштабні перестановки у Міноборони

Адміністрація Дональда Трампа усунула кількох найвищих посадовців міністерства оборони, замінивши їх більш лояльними до президента. 

Середа, 11 листопада 2020, 19:41

Про це повідомляє телеканал CNN.

За добу після того, як Дональд Трамп звільнив очільника Пентагону Марка Еспера, у відомстві розпочалися масштабні перестановки.

З понеділка, 9 листопада, загалом четверо вищих цивільних чиновників звільнені або подали у відставку. Це Еспер та його керівник апарату, а також найвищі посадові особи, які контролюють політику та розвідку.

За повідомленням CNN, відтепер ці посади обіймають більш лояльні до президента особи, зокрема, неназвана особа, що “пропагувала певні теорії змови і називала експрезидента Барака Обаму терористом”.

Журналісти наголошують, що посадовці і раніше мали справу з непередбачуваними рішеннями президента, але зараз рівень невизначеності зріс на тлі виборів.

Джерела телеканалу зазначають, що Білий дім зосереджений на переслідування Еспера, що може бути пов’язано з тим, що він та його команда наполягали на передчасному виведенні з Афганістану.

“Це страшно, це дуже тривожно. Це кроки диктатора”, — заявив посадовець зі сфери оборони.

  • В серпні стало відомо, що Дональд Трамп допускає зміну глави Пентагону Марка Еспера, в разі переобрання після президентських виборів в листопаді.
  • ЗМІ повідомляли, що у Трампа та Еспера були розбіжності у баченні того, як вирішувати проблему з масовими протестами після вбивства афроамериканця Джорджа Флойла білими поліціянтами.
Теги: глава Пентагона, Міністр оборони США, глава Пентагона, Дональд Трамп

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