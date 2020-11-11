Після звільнення голови Пентагону Трамп розпочав масштабні перестановки у Міноборони

Про це повідомляє телеканал CNN.
За добу після того, як Дональд Трамп звільнив очільника Пентагону Марка Еспера, у відомстві розпочалися масштабні перестановки.
З понеділка, 9 листопада, загалом четверо вищих цивільних чиновників звільнені або подали у відставку. Це Еспер та його керівник апарату, а також найвищі посадові особи, які контролюють політику та розвідку.
За повідомленням CNN, відтепер ці посади обіймають більш лояльні до президента особи, зокрема, неназвана особа, що “пропагувала певні теорії змови і називала експрезидента Барака Обаму терористом”.
Журналісти наголошують, що посадовці і раніше мали справу з непередбачуваними рішеннями президента, але зараз рівень невизначеності зріс на тлі виборів.
Джерела телеканалу зазначають, що Білий дім зосереджений на переслідування Еспера, що може бути пов’язано з тим, що він та його команда наполягали на передчасному виведенні з Афганістану.
“Це страшно, це дуже тривожно. Це кроки диктатора”, — заявив посадовець зі сфери оборони.
- В серпні стало відомо, що Дональд Трамп допускає зміну глави Пентагону Марка Еспера, в разі переобрання після президентських виборів в листопаді.
- ЗМІ повідомляли, що у Трампа та Еспера були розбіжності у баченні того, як вирішувати проблему з масовими протестами після вбивства афроамериканця Джорджа Флойла білими поліціянтами.