Після звільнення голови Пентагону Трамп розпочав масштабні перестановки у Міноборони

Адміністрація Дональда Трампа усунула кількох найвищих посадовців міністерства оборони, замінивши їх більш лояльними до президента.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За добу після того, як Дональд Трамп звільнив очільника Пентагону Марка Еспера, у відомстві розпочалися масштабні перестановки.

З понеділка, 9 листопада, загалом четверо вищих цивільних чиновників звільнені або подали у відставку. Це Еспер та його керівник апарату, а також найвищі посадові особи, які контролюють політику та розвідку.

За повідомленням CNN, відтепер ці посади обіймають більш лояльні до президента особи, зокрема, неназвана особа, що “пропагувала певні теорії змови і називала експрезидента Барака Обаму терористом”.

Журналісти наголошують, що посадовці і раніше мали справу з непередбачуваними рішеннями президента, але зараз рівень невизначеності зріс на тлі виборів.

Джерела телеканалу зазначають, що Білий дім зосереджений на переслідування Еспера, що може бути пов’язано з тим, що він та його команда наполягали на передчасному виведенні з Афганістану.

“Це страшно, це дуже тривожно. Це кроки диктатора”, — заявив посадовець зі сфери оборони.