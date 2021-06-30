Про це повідомляють #Букви. 

30 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, встановивши рекорд. У коментарі порталу “UA-Футбол” після матчу Артем сказав, що поки не усвідомлює перемоги.

“Зараз тлише починаю оговтуватися… У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався”, — розповів футболіст.

Однак цей коментар він висловив російською мовою, що обурило Ларису Ніцой. Письменниця опублікувала відеоролик, де реагує фейспалмом на його заяву.

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“Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив – так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?”, — написала вона.

Допис письменниці майже за добу зібрав 1,5 тисячі вподобань та 2,8 тисячі коментарів. Далеко не всі користувачі були із нею згодні.

Утім гравці збірної зауваження взяли до уваги. У коментарі журналістові  Сергію Руденку письменниця повідомила, що 30 червня мала телефонну розмову з футболістом. Довбиком, за її словами, поговорив про цю ситуацію з колегами, вони вирішили вчити українську та в публічному просторі використовувати саме державну мову.

  • Нагадаємо, Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.
  • Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП5 найкращих гравців на “Євро-2020”. Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.
  • Український нападник під час матчу отримав серйозну травму. За агресивну гру захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон отримав червону картку та залишив гру. Він перепросив Бєсєдіна.