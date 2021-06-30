Після перемоги збірної України з футболу, яка дала змогу команді потрапити у 1/4 фіналу "Євро-2020", українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала героя матчу Артема Довбика за виступ російською.

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30 червня наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, встановивши рекорд. У коментарі порталу “UA-Футбол” після матчу Артем сказав, що поки не усвідомлює перемоги.

“Зараз лише починаю оговтуватися… У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався”, — розповів футболіст.

Однак цей коментар він висловив російською мовою, що обурило Ларису Ніцой. Письменниця опублікувала відеоролик, де реагує фейспалмом на його заяву.

“Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив – так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?”, — написала вона.

Допис письменниці майже за добу зібрав 1,5 тисячі вподобань та 2,8 тисячі коментарів. Далеко не всі користувачі були із нею згодні.

Пізніше письменниця повідомила, що мала довгу телефонну розмову з футболістом.

Довбик, за її словами, поговорив про цю ситуацію з колегами, вони вирішили вчити українську та в публічному просторі використовувати саме державну мову.

Письменниця додала, що насправді не впевнена в тому, що дійсно говорила з Довбиком – вона підозрює, що хтось міг просто її розіграти.

Зауважимо, що сам 24-річний футболіст у своєму Instagram нічого про спілкування з Ніцой не писав.