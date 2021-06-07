Twitter заблокував обліковий запис американської письменниці та активістки Наомі Вульф після серії постів про небезпеку щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

В одному з твітів Вульф стверджувала, що вакцини – це “платформа програмного забезпечення, яка підтримує завантаження”, а в іншому порівняла головного радника з COVID-19 в США Ентоні Фаучі з Сатаною зі 140 тисячами послідовників.

Крім того, нещодавно вона написала, що сечу і фекалії людей, які отримали вакцину, необхідно відокремлювати від загальних каналізаційних стоків, оскільки невідомо, як вони можуть вплинути на нещеплених людей через питну воду.

Письменниця також стверджувала, що бачила дітей з обвислими щелепами й абсолютно нерухомими м’язами обличчя, коли вони знімають маски. В одному з постів вона опублікувала фото американської порнозірки, одягненої як лікар, і дописаною з вигаданою цитатою зверху.

Вульф стала відомою завдяки своїй феміністській книзі “Міф про красу”, також вона написала бестселер “Вагіна: Нова історія жіночої сексуальності”.