Відповідний пост письменник опублікував в Facebook.

Акунін повідомив, що захворів два тижні тому — в п’ятницю, 13 березня. Також COVID-19 заразилася і його дружина. Симптоматика у них була різна — дружина письменника перенесла захворювання легше nf була здорова вже за пару днів.

“Дивне заняття — розповідати, як хворієш на грип, але так багато народу боїться цього чортова коронавірусу, а тих, кто перехвори, поки так небагато, що я вирішив поділитися цим особистим досвідом. Захворів я в середині дня в п’ятницю 13-го.

Власне, захворіли ми обидва, я і дружина. Але у неї була форма зовсім легка: день невеликої температури, потім два дні головного болю і ще начисто пропав нюх (є там такий симптом)”, — розповів письменник.

Сам письменник, за його словами, хворів близько 1,5 тижнів. Весь цей час у нього трималася висока температура. Пізніше медики прописали йому антибіотики та стан почав покращуватися.

“У мене форма середньої тяжкості. Це як паршивий затяжний грип з високою температурою. Різниця в тому, що поліпшення не відбувається. Температура доповзає до 39, збиваєш її парацетамолом. Завтра знову. І знову. І знову. Цим “днем ​​бабака” я насолоджувався днів десять. Лежав вдома, слухав аудіокниги. Знав, що побоюватися потрібно тільки проблем з диханням — в цьому випадку приїде “швидка”. Проблем з диханням не виникало, тому настрій був злісний, але спокійний. Мені не пощастило, що я був з ранніх, і в перші дні хвороби ніякого лікування ще не було. На одинадцятий день нарешті з’явився лікар з успішним досвідом і прописав мені курс антибіотиків. Ну і поступово стало краще. Ось, власне, весь розповідь”, — додав Акунін.

Письменник закликав усіх дотримуватися карантину й не приймати ліки без призначення, а також розповів, що у Великій Британії, де вони з дружиною мешкають з 2014 року, діє волонтерська програма допомоги літнім та хворим людям в умовах пандемії, і свої плани взяти участь в ній.

“В Англії зараз проходить кампанія з інтернет-рекрутування волонтерів: хто може сходити за продуктами, погуляти з собакою і т.п. Записуються сотні тисяч людей. Особливий попит на тих, хто вже перехворів. Коли я зроблю тест, який підтверджує імунітет (тест повинен з’явитися наступного тижня), теж обов’язково реєструватимуся. Буду гуляти з собаками, хіба погано”, — додав він.