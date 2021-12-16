Згідно з дослідженнями, пісня американського репера Logic під назвою "1-800-273-8255" можливо, допомогла запобігти сотням самогубств у країні.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

1-800-273-8255 – це номер Національної гарячої лінії з запобігання самогубствам у Сполучених Штатах Америки. Дослідження British Medical Journal показує, що однойменна пісня призвела до “помітного збільшення” кількості дзвінків на телефони довіри, тоді як кількість самогубств у США також зменшилася в той же період.

Після двох гучних виступів репера з цією піснею було зафіксовано ще 9915 дзвінків і є неспростовні докази зменшення кількості самогубств у США.

“Усі ці події привернули широку увагу громадськості до меседжу пісні – що допомога від Lifeline доступна та ефективна”, – заявили дослідники.

Зусилля щодо запобігання самогубствам та освітніх заходів повинні використовувати позитивні медіа, щоб просвітити широку громадськість та групи високого ризику щодо запобігання самогубствам, не завдаючи шкоди особам, які знаходяться в групі ризику. Найбільшою проблемою тут є те, що історії надії та одужання отримують набагато менше висвітлення в ЗМІ, ніж історії самогубства.

Дослідження відзначило такі події, як реліз пісні 28 квітня 2017 року, виступ Logic на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 27 серпня 2017 року та наступний виступ на церемонії вручення премії “Ґреммі” 28 січня 2018 року. Випуск пісні також був пов’язаний зі зростанням майже на 10% онлайн-пошуків у Google за запитом “Лінія довіри” протягом 28 днів після цього.

Аналіз виявив, що “1-800-273-8255” був пов’язаний зі збільшенням кількості дзвінків на 6,9% на “Лінії довіри” протягом 34-денного періоду, коли громадська увага до пісні була значною. Протягом того ж періоду було виявлено деякі дані про зниження кількості самогубств. Їх за період на 245 менше від очікуваних, тобто на 5,5%.

Психологічна допомога в Україні

В Україні діють гарячі лінії, на яких можна безплатно отримати психологічну підтримку та консультацію:

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного телефону) або 116 111 (з мобільного).

Лінія працює у будні з 12:00 до 20:00.

Діти та молодь можуть анонімно отримати підтримку і поради щодо проблем в особистих стосунках, булінгу, непорозумінь з батьками, насильства чи жорсткого поводження. Крім того, дорослі можуть проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками щодо випадків порушення прав дитини.

Також консультації можна отримати в соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram (@CHL116111).

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