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#Букви публікують рецепт пісного борщу з “вушками” і буряковим квасом із кулінарної книги Клопотенка, яким можна потішити своїх рідних.
Пісний борщ із “вушками” та буряковим квасом
Інгредієнти
1/4 кореня селери
1 цибулина
1 морквина
1 буряк
2 лаврових листки
3 горошини духмяного перцю
2–3 зубчики часнику
2 л води
1/2 капустини білокачанної
3–4 картоплини
3–4 ст. л олії
1/2 червоного солодкого перцю
1 склянка томатного соку
Сіль, перець
Для бурякового квасу:
0,5 кг буряка
200 г цукру
Для тіста на “вушка”
150 г борошна
75 г води
1 ст. л. олії
дрібка солі
• Буряковий квас приготуйте заздалегідь. Для цього 0,5 кг очищених буряків наріжте невеликими кубиками та киньте в банку (2/3 об’єму). Додайте 200 г цукру і залийте охолодженою кип’яченою водою так, щоб вона покрила буряк на три-п’ять см. Накрийте марлею, складеною в 4 шари й залиште в теплі на три-чотири дні.
• Підготуйте тісто для “вушок”. У борошно додайте воду, дрібку солі та 1 ст. л олії. Замісіть еластичне тісто, що не липне до рук. Залиште його відпочити під рушником або в холодильнику, обгорнувши харчовою плівкою, на 20 хвилин.
• Картоплю наріжте середнім кубиком та додайте до бульйону. Варіть протягом 10 хвилин.
• Капусту дрібно нашинкуйте і відправте в киплячий борщ.
• Червоний солодкий перець трішки підсмажте на пательні, додайте попередньо очищений та натертий на дрібній терці буряк, влийте томатний сік. Тушкуйте все до консистенції густого пюре та перекладіть у каструлю з борщем.
• З тіста сформуйте вушка невеличкого розміру та покладіть до каструлі з киплячим борщем.
• Після того, як вушка спливуть, влийте буряковий квас і доведіть до смаку сіллю та перцем.
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