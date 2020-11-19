Кулінар і телеведучий Євген Клопотенко зібрав в одній книзі близько 70 авторських рецептів старовинних страв, переосмислених по-новому.

Всі рецепти розділені на 9 розділів: супи і юшки, страви з м’яса, риби, овочів і грибів, каші, напої, закуски, випічка та солодке.

#Букви публікують рецепт пісного борщу з “вушками” і буряковим квасом із кулінарної книги Клопотенка, яким можна потішити своїх рідних.

Пісний борщ із “вушками” та буряковим квасом

Інгредієнти

1/4 кореня селери

1 цибулина

1 морквина

1 буряк

2 лаврових листки

3 горошини духмяного перцю

2–3 зубчики часнику

2 л води

1/2 капустини білокачанної

3–4 картоплини

3–4 ст. л олії

1/2 червоного солодкого перцю

1 склянка томатного соку

Сіль, перець

Для бурякового квасу:

0,5 кг буряка

200 г цукру

Для тіста на “вушка”

150 г борошна

75 г води

1 ст. л. олії

дрібка солі

• Буряковий квас приготуйте заздалегідь. Для цього 0,5 кг очищених буряків наріжте невеликими кубиками та киньте в банку (2/3 об’єму). Додайте 200 г цукру і залийте охолодженою кип’яченою водою так, щоб вона покрила буряк на три-п’ять см. Накрийте марлею, складеною в 4 шари й залиште в теплі на три-чотири дні.

• Підготуйте тісто для “вушок”. У борошно додайте воду, дрібку солі та 1 ст. л олії. Замісіть еластичне тісто, що не липне до рук. Залиште його відпочити під рушником або в холодильнику, обгорнувши харчовою плівкою, на 20 хвилин.

• Картоплю наріжте середнім кубиком та додайте до бульйону. Варіть протягом 10 хвилин.

• Капусту дрібно нашинкуйте і відправте в киплячий борщ.

• Червоний солодкий перець трішки підсмажте на пательні, додайте попередньо очищений та натертий на дрібній терці буряк, влийте томатний сік. Тушкуйте все до консистенції густого пюре та перекладіть у каструлю з борщем.

• З тіста сформуйте вушка невеличкого розміру та покладіть до каструлі з киплячим борщем.

• Після того, як вушка спливуть, влийте буряковий квас і доведіть до смаку сіллю та перцем.