Серіал "Пісочна людина" - фентезі, зняте на основі коміксу DC 1980-х років, очолив рейтинг найпопулярніших новинок Netflix. Вважається. що успіх "Пісочної людини" пов’язаний з видовищним сюжетом та вдалим поєднанням жанрів — давніх легенд та міфології, історії та сучасної літератури.

Про це йдеться у матеріалі Vogue.

Розпочинається серіал зі сцени окультного ритуалу, який відбувається у 1916 році у маєтку Родеріка Берджеса, котрий хоче впіймати Смерть, щоб повернути свого загиблого сина, але випадково у його пастку потрапляє Сон, або Морфій. Після 100 років ув’язнення Сон потрапляє у сучасний світ. Як почуватиметься Сон у 2021 році та чи вдасться йому повернути свою силу — про це дізнаємось у першому сезоні.

В основі серіалу — серія відомих коміксів за сценарієм Ніла Геймана, що виходили з 1989 до 1996 року у видавництві Vertigo. Серія з 75 випусків виявилася успішною: це один з перших коміксів, що потрапив у рейтинг бестселерів The New York Times та був визнаний “серйозними” літературними критиками, які до того обходили увагою жанр графічного роману. Оцінили “Пісочну людину” й поціновувачі жанру – на сьогодні армія фанатів коміксу Геймана налічує мільйон осіб.

Розробка екранізації розпочалася в 1996 році, але згодом виявилось, що “Пісочна людина” складний для адаптації на екрані матеріал. У 2022 році амбітний проєкт реалізували Netflix, а продюсером шоу став його автор, відомий письменник-фантаст Ніл Гейман.

Говорити про “Пісочну людину” розпочали задовго до прем’єри, зокрема і через яскравий та неочікуваний кастинг. Так, роль Морфія зіграв 36-річний британський актор Том Старрідж, зірка фільму “Рок-волна” та популярний театральний актор, двічі володар премії “Тоні”. Холодний та відсторонений образ роблять його ідеальним втіленням Морфія.

У ролі Люцифера ще одна яскрава британська акторка, Гвендолін Крісті, відома як Брієна Тарт з серіалу “Гра престолів”. Глядачі як один розсипаються в компліментах Гвендолін Крісті, яку називають чи не найкращим втіленням образу Люцифера в кіно за останні роки. В ролі окультиста Родеріка Берджеса – зірка “Гри Престолів”, актор Чарльз Денс.

Секрет успіху “Пісочної людини” полягає у тому, що серіал знятий з фантазією, адже від деяких сцен складно відвести погляд, наприклад, це сцена ритуалу, який призводить до ув’язнення Морфеуса у першій серії. Цей епізод дає глядачам зрозуміти, що перед нами втілена жива версія літературного світу Ґеймана.

Варто зауважити, що на Netflix серіал можна переглянути в українському дубляжі.