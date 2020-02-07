За підсумками кокусів Демократичної партії США в штаті Айова з мінімальним відривом в 0,1 % переміг 38-річний Піт Буттіджич.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За підсумками опрацювання 100 % результатів Буттіджич набрав 26,2 % голосів.

Найближчий його суперник, 78-річний сенатор від Вермонта Берні Сандерс набрав 26,1 %.

На третьому місці – 70-річна сенатор США від Массачусетса Елізабет Уоррен з 18 %. Колишній віце-президент США, 77-річний Джо Байден займає четверте місце з 15,8 % голосів.

Після оголошення результатів кокусів Буттіджич закликав прихильників “прокладати сміливий новий курс для країни”, об’єднатися і перемогти чинного президента США Дональда Трампа.

Якщо Буттіджич виграє вибори, він стане першим американським президентом-відкритим геєм.

Thank you, Iowa! This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020

Варто відзначити, що оголошення результатів кокусів в Айові затягнулося на кілька днів. У політсилі пояснювали це збоєм у мобільному додатку, що використовується для підрахунку голосів.

У зв’язку з цим голова нацкомітету Демократичної партії США Томас Перес вимагав перерахунку результатів кокусів.

“У світлі проблем, що виникли під час реалізації плану відбору делегатів і для забезпечення суспільної довіри до результатів (кокусів, – ред.), я закликаю Демократичну партію Айови негайно почати перерахунок”, – зазначив він.

Кокуси в США – це зібрання прихильників або членів політичної партії, на яких за кандидатів голосують підняттям рук або за допомогою бюлетенів.

Хоча Айова – лише один із 50 штатів США, вважається, що результат тутешніх кокусів важливий для партійних виборів по всій країні.

Наступний етап виборчої гонки в США – праймеріз у Нью-Гемпширі – відбудеться 11 лютого.

ДОВІДКА. Пітер Пол Монтгомері Буттіджич – американський політик і колишній офіцер військово-морської розвідки США. Мер міста Саут-Бенд в 2012-2020 роках.

Буттіджич – випускник Гарвардського університету. З 2007 по 2010 рік він працював у консалтинговій фірмі McKinsey and Company.

Служив офіцером розвідки в Військово-морському резерві США з 2009 по 2017 рр., де отримав звання лейтенанта. У цьому званні він служив в Афганістані.

У січні 2019 року Буттіджич оголосив, що збирається висуватися кандидатом від Демократичної партії на посаду президента США на виборах 2020 року. Його політична платформа включає в себе підтримку загальнодоступної медицини, захист навколишнього середовища, більш жорстке законодавство щодо купівлі вогнепальної зброї, прийняття федерального законодавства, що забороняє дискримінацію на роботі стосовно представників ЛГБТ, боротьбу з нерівністю і бідністю.

Буттіджич – християнин. Він був хрещений як католик у дитинстві.

У 2015 році, під час інтерв’ю газеті South Bend Tribune, Буттіджич оголосив, що він гей. У грудні 2017 року він оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони одружилися в 2018 році.