Про це повідомляє агентство Reuters.

За підсумками опрацювання 100 % результатів Буттіджич набрав 26,2 % голосів.

Найближчий його суперник, 78-річний сенатор від Вермонта Берні Сандерс набрав 26,1 %.

На третьому місці – 70-річна сенатор США від Массачусетса Елізабет Уоррен з 18 %. Колишній віце-президент США, 77-річний Джо Байден займає четверте місце з 15,8 % голосів.

Після оголошення результатів кокусів Буттіджич закликав прихильників “прокладати сміливий новий курс для країни”, об’єднатися і перемогти чинного президента США Дональда Трампа.

Якщо Буттіджич виграє вибори, він стане першим американським президентом-відкритим геєм.

Thank you, Iowa!

This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020