Про це повідомляє АР.

39-річний Буттіджіч – колишній мер Саут-Бенда (штат Індіана) і екссуперник Джо Байдена під час президентських праймеріз від демократів.

За його призначення проголосували 86 сенаторів, проти – 13.

Буттіджічу доручено просувати програму президента Джо Байдена з відновлення національної інфраструктури та боротьбі зі зміною клімату.

Очікується, що він буде відігравати важливу роль в просуванні широких екологічних ініціатив президента, допомагаючи контролювати споживання автомобільного палива, щоб скоротити викиди парникових газів.

У своєму Twitter-акаунті Буттіджіч зазначив, що задоволений результатом голосування сенаторів і готовий приступити до роботи.

I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate—and ready to get to work @USDOT.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 2, 2021