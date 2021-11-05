У п’ятницю у Верховній Раді традиційно пройшла година запитань до Уряду, також нардепи розглядали відсторонення від засідань двох свої колег.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Уряду відповідали на запитання про стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 року.

На початку виступу міністр енергетики Герман Галущенко заявив про складність проходження цьогорічного опалювального сезону через енергетичну кризу.

“Ми спостерігаємо, що майже кожен день створюються нові й нові перешкоди. Однією з таких перешкод є постачання вугілля”, – сказав він.

Але міністр запевнив, що “цей опалювальний сезон ми пройдемо спокійно”, додавши, що для його проходження планується навантаження на теплову генерацію. Також планується для проходження опалювального сезону долучити генерацію на природному газі.

Галущенко також повідомив, що в газосховищах наразі достатньо газу для проходження опалювального сезону.

Крім того, під час години запитань до Уряду на запитання депутатів відповідали прем’єр-міністр та члени Кабінету Міністрів. Ці питання стосувалися закупівлі для лікарень кисневих станцій, затримки виплат медичним працівникам, постачання і закупівлі вугілля для ТЕС та вакцинованості членів Кабміну.

Після цього народні обранці 234 голосами відсторонили від п’яти засідань Парламенту голову комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову через її коментарі щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Після голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Третьякову залишити залу засідання. А нардепка Анна Скороход з трибуни закликала депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування смерті Полякова.

Вона також звернулася до голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії з проханням подати кандидатури до ТСК від цієї політсили, оскільки, за словами Скороход, лише вони цього не зробили.

Після цього народні депутати розглянули рекомендацію регламентного комітету про позбавлення народної депутатки від фракції “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко права брати участь у п’яти пленарних засіданнях за те, що у вересні 2019 року вона під час засідання Верховної Ради заявила, що “Парламент захопили зелені чоловічки”.

Однак голосів для ухвалення такого рішення не знайшлося. Рекомендацію профільного комітету підтримали лише 190 народних депутатів, а для ухвалення результативного рішення необхідно 226 голосів на підтримку.

Після цього Геращенко з трибуни Парламенту розкритикувала висловлювання голова фракції “Слуга народу” Давида Арахамії про неготовність українців сприймати жінку на посаді міністра оборони України.

“Сьогодні в Україні 32 тисячі українок на рівні з чоловіками воюють, захищаючи країну. 5 тисяч з них – це жінки-офіцерки. І вчора всім їм дав ляпас голова фракції монобільшості Давид Арахамія, який заявив що у воюючої країни не може бути жінка головою профільного комітету, міністр оборони. Таран, тільки тому що він має певні чоловічі ознаки, – може бути. Який вибачте, будь ласка, довів армію до цугцвангу. Сьогодні є корупційний скандал стосовно того, що солдати їдять черв’яки, що перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами чоловіками й жінками є заборгованість в 3,5 мільярди гривень. Він – може бути міністром. А жінка, яка б дала жару в тому міністерстві, – не може” – заявила вона.

Депутатка також зажадала, щоб Верховна Рада ухвалила рішення про відсторонення Арахамії від участі в п’яти пленарних засіданнях за його висловлювання.

Також сьогодні на засіданні депутати 285 голосами прийняли у другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України”.

Крім того, було схвалено постанови Про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату.