Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що не обговорює з керівництвом Національного банку підвищення курсу національної валюти до 30 гривень за долар і стимулювання інфляції.

Про це він заявив під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуці Полтавської області

“Такі питання, які ви поставили (про курс по 30 грн/долар і стимулювання інфляції, – ред.), з центробанком не обговорюються. Національний банк проводить власну монетарну політику. Його основні цілі, згідно з Конституцією і законом, – збереження стабільності грошової одиниці, фінансової системи, цінової стабільності в державі”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз і Уряд, і Нацбанк працюють “над збереженням як курсової, так і цінової стабільності”.

“Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції в промисловість. Але це не предмет дискусій про додаткову або особливу емісію коштів, і не предмет того, що курс повинен бути штучно занижений або завищений. У нас курс регулюється ринком”, – заявив він.

(На відео – з 6:10)

Як відомо, Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.

Перед цим Смолій повідомив, що представники влади вимагали від нього ухвалювати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші (“залити економіку грішми”), підвищити інфляцію до 11 % і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар). Він наголосив, що це спонукало його написати заяву про відставку.

Новим головою НБУ призначений Кирило Шевченко, який раніше очолював державний “Укргазбанк”.