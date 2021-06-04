Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.

Про це йшлося в новому відеозверненні президента.

Як сповіщалося, 2 червня Зеленський вніс до парламенту проєкт закону щодо олігархів. Детально про те, що пропонує Зеленський, — в матеріалі.

В ролику глава держави звернувся до осіб, зацікавлених в тиску на депутатів, аби ті не підтримували законопроєкт.

“Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону — у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже і останнім”, — заявив Зеленський.

Ще у 2019 році Зеленський заявляв, що питання продажу сільськогосподарської землі іноземцям та іноземним компанія буде винесено на всеукраїнський референдум.

В січні 2021 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, що він передбачає.

ВО “Батьківщина” планує ініціювати проведення референдумів з п’яти питань, серед яких – легалізація медичного канабісу і продаж землі сільськогосподарського призначення.

Перший референдум може відбутися вже цього року. Але конкретних питань для винесення на референдум та орієнтовних дат проведення ще немає.

Законопроєкт про олігархів

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.