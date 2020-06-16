В Ірані від отруєння метиловим спиртом померло понад 700 осіб. Люди повірили фейковим повідомленням, що алкоголь рятує від коронавірусу.

Інформацію проаналізував проєкт “По той бік новин”.

“У соцмережах поширювалося вірусне повідомлення про те, що британський шкільний учитель і інші вилікувалися від коронавируса за допомогою віскі і меду. На тлі повсюдних закликів використовувати спиртовмісні дезінфектори для рук, іранці зробили помилковий висновок, що і розпивання алкоголю вб’є вірус зсередини. Як наслідок – в Ірані ще станом на кінець квітня понад 700 людей загинули через “лікування” COVID-19 алкоголем. Ще близько 5000 чоловік потрапили до лікарні з серйозними отруєннями, щонайменше 90 з них повністю або частково втратили зір”, – йдеться у повідомленні.

Люди померли в проміжку між 20 лютого і 7 квітня. Хоча Всесвітня організація охорони здоров’я спростувала міф, що алкоголь може вилікувати від COVID-19.

Пиття метанолу, етанолу або відбілювача не захистить і не вилікує від COVID-19. Більш того – це отрути, вживання яких може призвести до інвалідності або смерті.

Ці рідини час використовують як миючі засоби для знищення вірусів на різних поверхнях. Але вони не призначені для вживання всередину.

Варто відзначити, що в Ірані дуже суворе законодавство щодо поширення алкоголю, проте отруєння метанолом траплялися і раніше. Але саме фейк про його лікувальні властивості спричинив стільки смертей.

Для порівняння, в минулому році від алкогольного отруєння померло тільки 66 іранців.

“У інших країн тільки одна проблема – нова коронавірусна пандемія. А ми боремося відразу на двох фронтах. Нам потрібно як лікувати людей з алкогольними отруєннями, так і боротися з коронавірусів”, – заявив доктор Хусейн Хасаньян, радник міністра охорони здоров’я Ірану.

Уряд Ірану зобов’язало виробників токсичного метанолу додавати в нього барвник – щоб люди могли його відрізнити від етанолу, який можна використовувати для обробки ран. Етанол міститься в алкогольних напоях, хоча його виробництво в Ірані є незаконним. Однак шахраї швидко навчилися додавати в метанол відбілювач – щоб замаскувати надано колір.

Зазначається, що як тільки в світі з’явиться дійсно ефективні ліки від коронавируса, про це стане відомо миттєво.