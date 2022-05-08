Президент Росії Володимир Путін не зміг досягти успіху у наступі на Україну до Дня Перемоги в Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В матеріалі каналу йдеться, що президент Росії Володимир Путін серйозно ставиться до державних свят. І не випадково вторгнення в Україну почалося наступного дня після Дня захисника Вітчизни, що у РФ відзначають 23 лютого. Водночас у 2014 році Путін зробив перший крок до окупації Криму – організував на півострові проросійські протести.

Підкреслюється, що обґрунтування російського вторгнення передбачало успіхи до Дня Перемоги.

Російська влада та президент країни-агресора не раз зазначали, що ціллю так званої “спецоперації” є “денацифікація”, а “звільнення України від нацистів” – питання виживання Росії як держави. Журналісти CNN підкреслюють: цей аргумент не має реальної ваги, а лише служить прикриттям російського реваншизму.

Колесо пропаганди обертається

Російська армія не змогла досягти успіху. І, попри ефективну роботу кремлівської пропаганди, Путіну буде важко перетворити втрати на фронті у перемогу 9 травня.

Попри перевагу російської армії над українською, навіть з урахуванням допомоги Заходу з важким озброєнням, країні-агресору не вдалося захопити територію на півночі України. Зараз Росія намагається домогтися успіху на східному фронті, де концентрує свої зусилля.

Одночасно російська пропаганда формує у ЗМІ альтернативну реальність, у якій “спецоперація” йде за планом. Цього вдалося досягти завдяки внесенню змін у законодавство РФ, яке нині передбачає кримінальну відповідальність за “фейки” про російську армію.

За даними розвідки, РФ може планувати анексію Луганська та Донецька “у середині травня”. Також можливе об’явлення “народної республіки” у Херсонській області.

Будь-які “досягнення” РФ на фронті будуть посилюватися пропагандою Москви, яка просуватиме тезу про те, що “операція” йде за планом.

Що буде далі

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що 9 травня Путін “зірве маски”: дії РФ в Україні більше не будуть проводитися під прикриттям “спеціальної операції”, і Росія оголосить війну Україні.

Науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Андрій Колесніков, слова якого наводить CNN, зазначив, що громадяни країни-агресора бояться мобілізації, яку може оголосити Путін.

“…Такий захід (мобілізація – прим. ред.) може виявитися непопулярним: росіяни стали мілітаристами, але вони – ліниві мілітаристи, диванні війська”, – вважає Колесніков.

Експерт додав, що Путін привласнив День Перемоги, оскільки він знайшов способи асоціювати себе з цим днем, спростивши історичні деталі. На думку Колеснікова, сучасне покоління не дуже розуміє значення свята. Але ті, хто розуміє історію, жахаються від того, як її приватизував Путін.