Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул та Вашингтон обговорюють можливість спільних навчань із використанням ядерних ресурсів США, оскільки лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південь своїм "безсумнівним ворогом" на тлі посилення напруженості.

Про це повідомляє Reuters.

Коментарі Юна прозвучали після того, як він закликав до “підготовки до війни” з “переважальними” можливостями після року, ознаменованого рекордною кількістю ракетних випробувань КНДР і вторгненням північнокорейських безпілотників на Південь.

Ядерна зброя належить Сполученим Штатам, але планування, обмін інформацією, навчання та тренування повинні проводитися спільно Південною Кореєю та Сполученими Штатами”, – зазначив він.

Спільне планування та навчання будуть спрямовані на ефективнішу реалізацію “розширеного стримування”.

Термін “розширене стримування” означає здатність армії США, зокрема її ядерних сил, стримувати атаки на союзників США.

Зауваження Юна опублікували через день після того, як державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що її лідер Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і “експоненціального збільшення” ядерного арсеналу країни.

У 2022 році режим Кім Чен Ина випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї. Збільшення обсягів озброєння та провокації з боку Пхеньяна підштовхують Збройні сили Південної Кореї до дзеркальної підготовки.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

26 жовтня 2022 року Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни, після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.