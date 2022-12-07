Про це повідомила пресслужба посольства України в Республіці Корея.

“Раді повідомити, що вчора, 6 грудня, в День Збройних Сил України, з порту м. Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап “Ssang Yong Musso” та 5 мініекскаваторів “DOOSAN DX17Z” як гуманітарну допомогу від уряду Республіки Корея”, – написали у відомстві. А також висловили подяку уряду Республіки Корея за допомогу.

Зазначимо, що нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що Південна Корея начебто допомагатиме Україні з летальним озброєнням через Сполучені Штати. Однак після виходу статті у Сеулі офіційно спростували цю інформацію.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що зберігають свою позицію і не надаватимуть Україні летальну зброю. Цю заяву у Сеулі озвучили після виходу статті The Wall Street Journal у якій повідомили, що Сеул уклав секретну угоду зі США про постачання Києву артилерії.

У текстовому повідомленні, надісланому журналістам, міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що між південнокорейською компанією та США ведуться переговори щодо експорту зброї, щоб допомогти Вашингтону запастися 155-мм артилерійськими снарядами, однак лише за умови, що США будуть кінцевими користувачами.

Попри те, що Сеул вже допоміг Україні бронежилетами, ковдрами, шоломами та медикаментами на суму 3,5 млрд доларів, він продовжує відхиляти запити України щодо летального озброєння.