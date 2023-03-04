У межах гуманітарної допомоги Україна отримала 4 екскаватори від Південної Кореї для відновлення енергетичного сектору.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, ця техніка дозволить пришвидшити виконання ремонтних робіт з відновлення енергетичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Україні вдається ремонтувати та відновлювати пошкоджені російськими загарбниками об’єкти.

“Виконання таких робіт часто потребує різноманітної техніки, як от екскаваторів. Дякуємо корейським партнерам, що вони допомагають нам у подоланні наслідків ворожих атак”, – подякував Герман Галущенко.

Загалом за останні три місяці за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Корея в Україну надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 114,3 тонни. Для посилення енергетичного сектору України корейські партнери передали генератори та екскаватори.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство енергетики України за підтримки мультидонорського рахунку ЄБРР розробило онлайн-платформу AidEnergy для отримання, узгодження та розподілу гуманітарної допомоги для енергосектору.

У відомстві пояснили, що онлайн-платформа AidEnergy – це “єдине вікно” для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб компаній паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), опрацювання та підтвердження пропозицій донорів, розподілу гуманітарної допомоги та звітування.